В красноярском Студгородке выясняют судьбу спиленных ёлочек

Жители красноярского Студгородка возмущены исчезновением из парка недавно посаженных елей. О проблеме они рассказали в социальных сетях, в одном из популярных пабликов.

По их словам, около месяца назад в зеленой зоне около дома № 1а по ул. Борисова, посадили несколько ёлок. Но накануне деревья кто-то спилил.

«Было приятно наблюдать новые зеленые насаждения, но сегодня увидел, что около 5 ёлок спилены. Видимо, они будут украшать чьи-то квартиры в новогодние праздники», — посетовал один из жителей микрорайона.

Обсуждая инцидент интернет-пользователи раскритиковали поступок вандалов. При этом некоторые отметили, что купить живую ёлку не сильно затратное удовольствие, а другие же посчитали такое украшение в квартире «пережитком». «Такие люди говорят: ой, мне так нравится запах живой ёлки. Что за бред, из-за одного запаха вырубать целые леса. Хоть бы раз задумались, сколько получается, если все это сложить», — посетовала красноярка.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», в полицию по данному факту пока никто не обращался, однако правоохранители уже выехали на место для выяснения обстоятельств.

Напомним, самостоятельная заготовка хвойных деревьев в Красноярском крае запрещена. За это правонарушение придется заплатить крупный штраф, а также возместить причиненный лесному фонду ущерб. Если он превысит 5000 рублей, то нарушителю может грозить и уголовная ответственность.

За незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан — в размере от 3 до 4 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Если причиненный ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет и выплатой штрафа от 100 до 200 тыс. рублей.

Приобрести новогодние деревья жители могут как на елочных базарах, так и в ряде лесничеств по месту жительства.