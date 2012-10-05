Нераспроданные живые ёлки ждут в красноярском зоопарке

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» заявил о готовности принять в дар от предпринимателей нераспроданные новогодние ели и пихты.

Как пояснили в зоопарке, деревья разместят в вольерах питомцев, чтобы новогоднее настроение было и у животных, и у посетителей. При этом новогодние деревья могут служить не только украшением, но едой для некоторых обитателей парка. Newslab.ru в пресс-службе зоопарка рассказали, что в прошлые годы предприниматели десятками привозили нераспроданные ёлки в зоопарк. Некоторые делали это 31 декабря, другие — уже в январе.

Однако ёлки, которые ранее уже использовались в качестве домашнего украшения, в парке не примут.

«На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить нашим питомцам», — пояснили в пресс-службе.

Нераспроданные живые ёлки можно оставить на проходной парка.