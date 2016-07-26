Красноярским дольщикам предложили собрать 100 млн рублей для завершения дома

Накануне депутаты красноярского Горсовета снова провели встречу по вопросам обманутых дольщиков. На этот раз обсуждались недостроенные дома ООО «СибСтройИнвест», ООО «Эко Пром», а также завершение строительства у ЗАО ПСК «Союз».

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Первым о ситуации депутатам доложили представители «СибСтройИнвеста» (дом по ул. Грунтовой), у которых ранее возникли разногласия с дольщиками: застройщик намерен собрать с них недостающую сумму для завершения строительства — более 100 млн рублей, а клиенты отказываются, отмечая, что уже вносили деньги сверх первоначально заявленного.

Представитель застройщика подчеркнул, что если договориться не удастся, компания может быть признана банкротом, и тогда красноярцам придется достраивать дом за свои средства в рамках ЖСК, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Строителям посоветовали теснее взаимодействовать с дольщиками и искать решение совместными усилиями, также «СибСтройИнвесту» рекомендовали представить депутатам график планируемых работ с указанием сумм.

Сложности испытывают и дольщики компании «Эко Пром». У застройщика возникли проблемы с подключением дома к коммунальным сетям. По словам представителей компании, ресурсоснабжающие организации выставили им стоимость подключения в разы больше той, «на которую они рассчитывали первоначально». Кроме того, сам застройщик имеет долги перед мэрией в размере около 115 млн рублей за аренду земельного участка. В этой ситуации городские депутаты рекомендовали департаменту горхозяйства провести совещание со строителями и ресурсниками по вопросу подключения к коммуникациям.

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Представители ПСК «Союз» доложили народным избранникам о том, что «КрасТЭК» подал иск в Арбитражный суд о признании компании банкротом из-за долга в 68 млн рублей. Однако компания долг признает, готова погасить его и даже направила график выплат в адрес «КрасТЭК», но ответного письма не получила. Кроме того, в ПСК «Союз» не исключают, что с исками могут присоединиться и другие их партнеры.

«В этом случае процесс может принять лавинообразный характер. И это несмотря на то, что серьезных проблем со строительством, кроме подключения к теплоснабжению одного из объектов, нет», — подчеркнул представитель компании.

По итогу встречи депутаты Горсовета решили обратиться в департамент горхозяйства и к главе города с просьбой проконтролировать вопрос урегулирования разногласий ПСК «Союза» и «КрасТЭКа» для подключения дома № 20 по в жилом районе Ботанический. Также было принято решение обратиться в надзорные органы и по вопросу строительства дома № 2 по ул. Копылова — ул. Гоголя — ул. Ленина в части нарушения границ земельного участка, выделенного для строительства.