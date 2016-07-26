На дороги Красноярску добавили второй миллиард

На ремонт и строительство дорог в Красноярске в 2017 году потратят 2 млрд рублей: в дополнение к рекордному миллиарду, выделенному ранее из краевого бюджета, город получит такую же сумму из бюджета федерального. Об этом сегодня сообщил губернатор Виктор Толоконский.

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«Красноярск получит на дороги в следующем году из федерального бюджета миллиард и миллиард из краевого бюджета — на условиях софинансирования. Федеральное правительство понимает, что крупные города надо поддерживать. И вот сразу два миллиарда получает краевой центр на благоустройство, на дороги. Это будет затрагивать и ближайшие пригороды — будет очень комплексная программа: и дорога в аэропорт, и въезды в город, и сам Красноярск будет иметь большую программу строительства дорожной инфраструктуры», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на 1 млрд рублей город собирается отремонтировать 18 улиц.