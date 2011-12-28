В Красноярском крае хороших дорог впервые стало больше, чем плохих

Впервые за последние 15 лет дорог с нормативным качеством в Красноярском крае стало больше, чем тех, состояние которых ухудшилось. Об этом, подводя итоги года, заявил министр транспорта края Сергей Ерёмин.

Материалы по теме Красноярск получил миллиард на рекордный ремонт дорог

Одним из главных достижений 2016 года министр назвал результат ремонта краевых трасс и улично-дорожной сети. Региональных трасс в текущем году было отремонтировано 350 км, муниципальных — 280 км, федеральных — 112 км. Особо министр отметил ремонт северных автодорог: Канск — Абан — Богучаны, Мотыгино — Широкий Лог и Епишино — Северо-Енисейский.

Он напомнил, что недавно был заключен контракт с генеральным подрядчиком автодороги в створе ул. Волочаевской. Строительство развязки в районе «Тихих зорь» «стартует в ближайшей перспективе», сообщил министр.

В 2017 году в Красноярском крае начнется реконструкция моста через протоку Енисея в Минусинске и ремонт мостового перехода через Иланку в Канске.

В следующем году стартует новая федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». В ней будут участвовать 13 городов-миллионников, в том числе и Красноярск. Сейчас определяются приоритетные объекты программы в краевом центре и близлежащих агломерационных районах. Программа будет реализовываться на условиях паритетного финансирования.