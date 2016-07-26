Сбивший трех человек на переходе водитель «Приоры» отправится в колонию

Ачинского водителя, который сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП, осудили к реальному сроку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ачинский».

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Напомним, инцидент произошел в мае этого года в вечернее время на регулируемом пешеходном переходе — водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на трех пешеходов и скрылся. В результате случившегося пострадали две жительницы Ачинска, еще один мужчина от полученных травм скончался.

Как оказалось, за рулем автомобиля находился ранее судимый 25-летний местный житель. Через некоторое время его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.