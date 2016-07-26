«Все в трусах!»: Губернатор рассказал, чем его удивила красноярская мода

Губернатор Виктор Толоконский признался, что в 2014 году, когда он начал работать в Красноярске, его удивила местная мода на шорты.

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«В Красноярске есть своя специфика — здесь любят в шортах ходить, — рассказал губернатор. — Я когда сюда приехал — в мае, я подумал, что я чего-то не знаю. Весь город был в трусах. Я подумал, что здесь где-то есть пляжи. Мне говорят — Енисей холодный, вроде не принято купаться. Но все в трусах».

Глава края упомянул об этом в связи со строительством нового терминала красноярского аэропорта и его современным оснащением. По его словам, возможности будущего терминала — например, телетрапы — позволят красноярцам улетать в теплые страны в любимой одежде: «Теперь во весь мир можно будет в трусах ездить. Культуру Красноярска можно перенести на другие континенты», — пошутил глава края.