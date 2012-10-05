Старый терминал Емельяново могут отдать под встречи важных гостей

Старое здание красноярского аэропорта может стать терминалом для официальных лиц. В настоящее время вопрос о том, как поступить с ним, еще обсуждается. Как стало известно сегодня, в ходе инспекции губернатора, один из вариантов — нынешний терминал в дальнейшем может превратиться в специальный терминал для официальных лиц, различных делегаций и популярных личностей.

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Напомним, в красноярском аэропорту строится новый пассажирский аэровокзал, площадь которого будет более чем в три раза превышать площадь двух действующих терминалов внутренних линий. Новый комплекс сможет обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год, как внутренние, так и международные рейсы.

«15 декабря был закрыт тепловой контур, фасады все закрыты и коммуникация проведены. Выполнена основная масса работы на 100% — это знаковый момент. Это позволяет нам полностью уйти в отделку и при любой погоде и любых температурах продолжать работу», — рассказал генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново» Андрей Метцлер.

Среди преимуществ нового терминала — пятиуровневая система досмотра багажа — единственная в России; 6 телетрапов, 28 стоек регистрации, 21 лифт, 5 эскалаторов, понятная навигация и современная торговая галерея. Одним из главных достоинств станет панорамное окно в зале вылета на третьем этаже, через которое можно будет наблюдать за подготовкой воздушных судов к полету.