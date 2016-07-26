Красноярцев попросили с весны не ездить в центр

Красноярских автомобилистов попросили не ездить в центр города, когда там начнется масштабный ремонт дорог.

Материалы по теме Представлена вероятная схема движения на время ремонта Коммунального моста

Напомним, с апреля до первой половины октября в Красноярске будут проходить рекордный дорожный ремонт. Городские власти планируют провести работы на 45 объектах, в том числе на центральных улицах и на Коммунальном мосту.

Специалисты отмечают, что город от пробок в это время избавит только отказ от личного транспорта.

«Практически все улицы в центре будут ремонтироваться, и какая бы оптимальная схема движения ни была разработана, если мы не снизим количество транспорта в центральной части города, это не даст эффекта. В качестве примера приведу положительный опыт, когда в Красноярске проходила эстафета Олимпийского огня в 2013 году. Мы тогда донесли до жителей, что необходимо исключить движение, и в городе практически не наблюдалось пробок: жители либо отказались от движения в этот день, либо выбрали другие маршруты. Эффект был очень положительный», — напомнил начальник отдела мониторинга МКУ «УДИБ» Игорь Воевалко.