Хакасские пожарные нашли в лесу друзей

В Хакасии пожарные отыскали в лесу и спасли заблудившихся друзей, сообщили в Управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики.

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Молодые люди 29 и 30 лет потерялись в Орджоникидзевском районе 30 января — парни решили пешком добраться до «соседней» деревни. Расстояние между населенными пунктами составляет порядка 15 — 20 км, прямого транспортного сообщения нет, а пеший путь пролегает через поля и леса.

О случившемся пожарным сообщила сестра одного из потерявшихся.

«Друзья проживают в разных населенных пунктах − один в селе Малое Озеро (Красноярский край), другой в Хакасии, в деревне Костино. Молодые люди уже неоднократно ходили из села в деревню, и наоборот. Но в этот раз путь сильно замело снегом, друзья потеряли дорогу и заблудились. Кроме того, с собой мужчины взяли горячительные напитки, что также могло повлиять на потерю бдительности в пути. Усложняло ситуацию то, что граждане потерялись в темное время суток», — рассказали в управлении.

В 21:40 на поиски незамедлительно отправилась спасательная группа из 5 человек. С молодыми людьми установили телефонную связь, их ориентировали на местности по географическим меткам (горы, холмы, озеро и другое). Меньше чем через два часа поиски дали положительные результаты — спасатели нашли потерявшихся мужчин в лесном массиве в 2,5 км от деревни Костино. Их доставили в больницу для обследования на признаки переохлаждения.

В настоящее время здоровью мужчин ничего не грозит. Республиканская противопожарная служба планирует представить к награждению участников поисковой операции за проявленный профессионализм и спасение людей.