Родители сыграли в детсадовском спектакле и привели дошкольников в восторг

В красноярском детском саду № 7 (Северо-Енисейская, 44а) накануне, 31 января, родители вместе с детьми поставили спектакль по мотивам русской народной сказки Морозко. Для семейного театра «Домочадцы», который организовала старший воспитатель Лариса Дорогина, эта постановка стала первой серьезной премьерой. В спектакле участвовало 8 родителей и более 20 детей.

Автор идеи, а по совместительству и главный постановщик действия рассказала Newslab.ru, как создавался театр и какие цели преследует:

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«Осенью прошлого года, я проводила у нас в саду „Неделю искусства“. Главным событием недели стал мини-спектакль: „Как братец кролик с братцем Черепахой наперегонки бегали“, затем поставили еще историю про то, „Как собака друга искала“. Нашим взрослым так понравилось участвовать в постановках, что вместе с инициативной группой мы создали семейный театр „Домочадцы“ решили, что после Нового года поставим „Морозко“. И вот сегодня у нас первая большая премьера. Спектакль мы готовили всего месяц, собирались с родителями по 2 раза в неделю, после работы, а перед премьерой „прогонялись“ все воскресенье. Я рада, что участие родителей в постановках для детей приносит восторг обеим сторонам. А главное, что в итоге мы выполняем социально-коммуникативную роль и доносим до детей правильные смыслы», — прокомментировала Лариса Дорогина.

Своими впечатлениями поделился один из актеров спектакля Игорь Романенко, за которым из зрительного зала наблюдал его четырехлетний сын. Взрослый руководитель агентства недвижимости и благотворительного фонда «Данилка» в спектакле играл роль отца Настеньки:

«Сама по себе идея сказки и идея того, что родители выступают для своих детей и вместе с детьми, стирает грань между родителями и детским садом. В нашей актерской труппе родители из разных групп, а не из одной. Мы здорово сплотились между собой и одновременно сдружились с нашими воспитателями и всеми сотрудниками. Отношения стали намного теплее, дружнее уже даже понимаем друг друга с полуслова».

Следующий показ премьерной постановки «Морозко» в саду планируют устроить в пятницу, посетить его смогут родственники и друзья семей воспитанников. Всего «Домочадцы» планируют проводить по 3-4 спектакля в год, а сейчас работают над тем, чтобы привлечь в «труппу» новых актеров среди родителей и детей, а еще продолжать развивать актерские навыки. Автор идеи Лариса Дорогина рассказала, что в планах у семейного театра на этот год — провести фестиваль спектаклей внутри их детского сада, а затем и между детскими садами Красноярска.

«Три года назад вместе с нашей командой педагогов мы стали искать главный стержень для взаимодействия нашей команды вместе родителями и детьми. Уже тогда у нас было понимаем, что социально-личностное развитие ребенка в детском саду должно идти неразрывно от семьи. Совместно с родителями было реализовано несколько проектов. Одним из наиболее интересных и востребованных является наш семейный театр. Очень важно, что родители вместе с детьми создают сказку на сцене и творят чудеса», — рассказала Newslab.ru заведующая детским садом Юлия Белоголова.

Напомним, что 2017 год в Красноярске объявлен «Годом родителей», об этом в рассказала руководитель главного управления образования мэрии Татьяна Ситдикова: школы и детские сады готовят мероприятия, призванные включить мам и пап в жизнь образовательных учреждений.