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В драке с полицейскими пострадала женщина
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В Красноярском крае

В драке с полицейскими пострадала женщина

1 февраля 21:22
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Жительница Ачинска пострадала в драке, участниками которой, среди прочих, оказались и сотрудники полиции. Информация об этом появилась в местных СМИ: сообщается, что компания в составе стражей порядка и гражданских отдыхала за городом. По данным ИА «Градъ», якобы в ходе застолья возник конфликт, переросший в драку и обернувшийся для одной из участниц вечеринки сломанной ключицей и кровоподтеками.

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В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили факт конфликта. Там рассказали, что в дежурную часть от жителя Ачинска поступило сообщение о том, что в компании, среди участников которой были и полицейские, во время отдыха произошла потасовка. В результате травмы получила женщина.

Начальник Главного управления Александр Речицкий назначил служебную проверку, которая позволит установить обстоятельства происшествия и принять решение в соответствии с законом.

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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