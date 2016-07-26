Свободный встал в пробке из-за массового ДТП

Сегодня утром на проспекте Свободном в Красноярске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Блокированными оказались все полосы по направлению к СФУ, движение вниз по проспекту тоже затруднено.

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Авария произошла в районе Николаевского кладбища. Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Camry остановился, чтобы повернуть налево. Ford врезался в него и в Nissan. В это время водитель Porsche, уходя от столкновения с «Фордом», врезался в Volkswagen.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Сотрудники дорожной полиции продолжают работать на месте происшествия. Два экипажа полка ДПС осуществляли регулирование потока автомобилей.

По данным красноярцев, находившихся на месте происшествия, водители Ford, Camry и Porsche якобы не имеют полиса ОСАГО.