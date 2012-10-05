Компания «Красноярскэнерго» увеличила бюджет ремонтной программы

600 миллионов рублей будет направлено в этом году на реализацию ремонтной программы в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго». В прошлом году объем ремонтной программы составил 517 млн рублей.

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В 2017 году будет отремонтировано 6 928 км линий электропередачи, что на 539 км превышает объемы по аналогичным работам в прошлом году. Существенный ремонт ждет подстанции 35-110 кВ. Если в 2016 году было отремонтировано 3 424 шт выключателей, отделителей, короткозамыкателей и разъединителей, то в этом отремонтируют 3 668 приборов. Увеличилось и количество ремонтируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. — с 541 до 2 640.

В 2017 году на расчистку и расширение просек «Красноярскэнерго» планирует направить свыше 76 миллионов рублей. Всего будет освобождено от деревьев и кустарников около 1 706,6 гектаров трасс линий электропередачи. Наибольший объем работ запланирован на территории Канского, Кежемского и Богучанского районов. В общей сложности здесь будет расчищено около 291 гектара трасс ЛЭП напряжением 35-110 киловольт. Именно деревья во время непогоды становятся причиной многих технологических нарушений в сетях.