Платформы на Красноярской магистрали построят по новой «lego-технологии»

На Красноярской железной дороге стартовал пилотный проект по строительству модульных блочных пассажирских платформ для малых станций. Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, пассажирская платформа собирается из бетонных блоков, соединяющихся между собой специальными креплениями, по принципу детского конструктора LEGO.

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Каждый модуль готов к дальнейшей установке на нем ограждения, приборов освещения и прочего. Для монтажа платформы необходима только подготовленная ровная площадка и кран.

«Новая технология позволяет легко и быстро проводить монтаж платформ на самых отдаленных остановочных пунктах, а также демонтировать и перемещать посадочную платформу в период путевых ремонтных работ», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, при необходимости может быть изменена длина платформы: в зависимости от пассажиропотока остановочного пункта, она может варьироваться от 15 до 100 метров.

Сейчас по новой технологии на КрасЖД построена первая «пилотная» платформа на остановочном пункте Калиновка (Партизанский район Красноярского края). В течение полугода железнодорожники будут наблюдать за «поведением» сооружения в различных погодных условиях, чтобы в дальнейшем адаптировать материалы и конструкцию платформы для длительной эксплуатации в суровом сибирском климате.