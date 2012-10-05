Пьяный виновник ДТП и его друзья устроили потасовку с красноярской полицией (видео)

18:47 Красноярскому водителю дали 12 суток за массовую потасовку с ДПС

Пьяный водитель в Красноярске из-за небольшой аварии устроил драку с полицейскими, сообщили 2 февраля очевидцы аварии.

Материалы по теме В Красноярске пьяный насмерть сбил дорожного рабочего

ДТП произошло на улице Дачной сегодня около 8 часов утра: водитель Toyota Harrier допустил столкновение с Toyota Wish, после чего попытался скрыться. По словам очевидцев, уехать с места аварии водитель не смог, потому что у него было пробито колесо, поэтому вместе с пассажиром он пересел на заднее сиденье машины, а прибывших сотрудников ГИБДД молодые люди стали убеждать, что водитель убежал.

Задержать молодых людей, явно находящихся в состоянии алкогольного опьянения, удалось лишь силами двух экипажей ДПС. Как утверждают очевидцы, на помощь виновнику аварии и его пассажиру приехали друзья, которые мешали стражам порядка во время задержания. Кроме этого, якобы во время драки у полицейских пропала беспроводная гарнитура, найти которую не удалось.

В пресс-службе ГИБДД информацию о ДТП и о том, что водитель Toyota Harrier был в состоянии опьянения, подтвердили, сообщив, что в его отношении была применена физическая сила, а затем мужчина был отправлен в краевой наркодиспансер для освидетельствования. На месте пройти эту процедуру он отказался.