Красноярскому водителю дали 12 суток за массовую потасовку с ДПС

Водителя, который сегодня утром утроил потасовку с полицией на улице Дачной в Красноярске, арестовали на 12 суток за неповиновение, сообщили в пресс-службе полка ДПС.

Напомним, пьяный водитель Toyota Harrier допустил столкновение с другим автомобилем, перелез вместе с другом на заднее сиденье и попытался убедить автоинспекторов, что настоящий водитель сбежал. При задержании молодые люди оказали сопротивление, и для их усмирения понадобились силы двух экипажей ДПС. На помощь виновнику аварии и его пассажиру приехали друзья, которые мешали стражам порядка во время задержания.

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Автомобилист был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении 21-летнего красноярца составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

За неповиновение суд Октябрьского района сегодня вынес решение арестовать парня на 12 суток.