В Красноярске стартовали соревнования второго этапа регионального чемпионата WorldSkills Russia — 2017. В борьбу за призовые места сегодня вступили около 300 конкурсантов. Профессиональное мастерство будут демонстрировать будущие ветеринары, парикмахеры, кондитеры, предприниматели — всего по 29 компетенциям. Чемпионат проходит на базе 10 площадок, основной из них стал МВДЦ «Сибирь».

Помимо соревнований, открылась и деловая программа WorldSkills Russia — 2017. Состоялась пленарное заседание «Кадры для промышленного роста Сибири и Красноярского края». В деловой программе заявлены также круглые столы, дискуссионные площадки и мастер классы для студентов и преподавателей техникумов.

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Напомним, 1 февраля состоялась церемонии открытия регионального чемпионата рабочих специальностей WorldSkills. В ней принял участия губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Глава края поблагодарил руководителей образовательных учреждений и представителей краевого бизнеса за тот прорыв в развитии профессионального образования, которого удалось достичь за последние годы.

«Сегодня нам уже не нужно решать проблему привлечения молодых людей на обучение рабочим специальностям — по многим направлениям подготовки появляются конкурсы. Сегодня мы уже думаем о том, как повышать качество среднего образования, соответствовать мировым стандартам, как сформировать мотивацию. Мы готовим специалистов, которые овладевают самыми современными технологиями. Именно от их творческого подхода к работе будет зависеть будущее края», — сказал Толоконский.

Отметим, региональный чемпионат продлится 5 дней. Параллельно с соревнованиями WorldSkills Russia проходит и региональный чемпионат для школьников JuniorSkills, в котором примут участие более 150 школьников в возрасте от 10 до 17 лет по 10 компетенциям.

Итоги чемпионата JuniorSkills подведут 4 февраля, а по WorldSkills Russia — 5 февраля.