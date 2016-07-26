Народную культуру и движения волонтеров представят на патриотическом фестивале в Красноярске

С 17 по 19 февраля в Красноярске впервые пройдет Российский патриотический фестиваль. Проект направлен на формирование чувства любви к родине, ее народу, культуре, языку, природе, историческим корням, а также готовности служить своей стране, укреплять, развивать и защищать ее.

Большая часть проекта будет посвящена гражданскому патриотизму. Посетителей ждут интерактивные площадки: социальные, интеллектуальные, танцевальные, игровые и многие другие. К примеру, отдельный блок займет экспозиция волонтерских движений и благотворительных организаций, где можно будет не только познакомиться с их работой, но и лично оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Для этого на выставке будет работать площадка «Сделай добро».

Материалы по теме Патриотическое воспитание молодежи в Красноярском крае будут развивать системно

Кроме того, внимание уделят сохранению национальной культуры различных народов, проживающих на территории Сибири. На площадке дружбы народов будут представлены национальные сувениры, подарки, напитки, юрты, костюмы. Отдельную площадку займет презентация блюд сибирской кухни: лучшие рестораны представят гостям гастрономическое многообразие с местным колоритом.

Большую экспозицию патриотического содержания развернут краевые музеи и художественные галереи, пройдет мультимедийная выставка картин и фотографий, состоится презентация фотоконкурса «Мой край — мой взгляд».

Также гостей ждут интеллектуальные игры в формате QUIZ на знание истории и географии, конкурс на лучший короткометражный видеоролик на тему любви к родине, литературные чтения «Живая классика», танцевальный и песенный флешмоб, первый краевой турнир по шахматам и шашкам для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, Российский патриотический фестиваль состоится 17-19 февраля в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.