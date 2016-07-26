Транспортное предприятие СУЭК усиливает контроль за безопасностью на ж/д переездах

Бородинское погрузочно-транспортное управление, сервисное предприятие Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае, усиливает контроль за безопасностью движения на железнодорожных переездах. Три переезда с наиболее интенсивным машинопотоком оснащены системой видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе «СУЭК-Красноярск», Бородинское ПТУ на протяжении последних семи лет остается одним из лидеров среди красноярских предприятий СУЭК по безопасному и безаварийному ведению работ. Тем не менее, учитывая участившиеся в Красноярском крае случаи нарушения правил дорожного движения, связанные с выездом водителей на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, на транспортном предприятии приняли дополнительные меры безопасности.

Установленные видеокамеры — повышенной точности, надежные, антивандального типа, адаптированные под сибирский климат с большими перепадами температур. Видеосигнал с камер по радиоканалу поступает в диспетчерский центр. Таким образом, диспетчер в режиме реального времени контролирует передвижение как локомотивов, так и автомобильного транспорта, и в нештатной ситуации имеет возможность оперативно сообщить машинисту локомотива о необходимости экстренной остановки.

Видео с камер не только отображается на экране диспетчера, но и записывается на жесткий диск.

Внедрение видеонаблюдения на железнодорожных переездах — часть масштабной программы по совершенствованию охраны труда и промышленной безопасности на одном из ведущих транспортных предприятий СУЭК. Только в 2016 году на мероприятия в рамках программы было направлено свыше 150 млн рублей. Благодаря этому на предприятии радикально модернизирована система централизации стрелок и сигналов, приобретено самое современное оборудование для ремонта железнодорожных путей и очистки их от снега, улучшены санитарно-бытовые условия на рабочих местах сотрудников ПТУ.