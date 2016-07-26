Красноярскую постановку оперы «Борис Годунов» дополнили «Польским актом»

В Красноярске состоялась премьера «Польского акта» из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, которая не вошла в постановку Красноярского театра оперы и балета 2014 года.

Премьера акта прошла в рамках VIII Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном», посвященного Елене Образцовой.

Режиссер-постановщик «Польского акта» Надежда Столбова рассказала:

«„Польский акт“ — это дань памяти великой певице Елене Образцовой, мы хотели бы показать публике одну из ее ролей. Мы решили сделать отдельный спектакль и тем самым рассказать историю Марины Мнишек, показать ее характер: хоть ей и всего 16 лет, но она одержимо мечтает о русской короне, хочет быть царицей. И в нашем спектакле мы постараемся раскрыть ее яркий образ, чтобы зрители увидели, насколько она может быть разной».

Над спектаклем совместно с Надеждой Столбовой работал Дмитрий Волосников (Московский театр «Новая опера»), хореограф-постановщик — ведущая солистка балета театра Олеся Алдонина и художник по свету Сергей Скорнецкий (Москва). «Польский акт» представлен в декорациях и костюмах Большого театра (художники Ю. Купер и П. Каплевич), адаптированных для красноярской сцены.

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Вступительной частью премьеры стал фильм с фрагментами интервью Елены Образцовой, в котором певица рассказывает о своей жизни, как ее пригласили петь в Большой театр, какие у нее были роли и многие другие интересные моменты из жизни оперной примы.

Отметим, к спектаклю готовилось два состава артистов, две солистки приготовили непохожие образы, отличающиеся даже в малейших нюансах. 2 февраля в роли Марины Мнишек на сцену вышла Дарья Рябинко. Сегодня, во второй премьерный день, партию исполнит Ольга Басова. Партию Самозванца исполнит заслуженный артист России Роман Муравицкий (Большой театр), партию Рангони ­— Андрей Силенко.

«Польский акт» и фильм о Елене Образцовой можно увидеть сегодня, 3 февраля, в 19:00 в Театре оперы и балета. Билеты на спектакль (от 100 рублей) есть в продаже.