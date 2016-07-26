СибГАУ подписал соглашение с железногорским Центром молодежного инновационного творчества

СибГАУ — опорный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Центром молодежного инновационного творчества «Клаб» города Железногорска.

Предметом соглашения является сотрудничество в области образования, науки, производства и реализации совместных образовательных программ и проектов, направленных на повышение уровня знаний в инновационной сфере, внедрение новых технологий, научных и творческих разработок, проектов и технологий беспилотных транспортных систем.

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Для вовлечения школьников Красноярского края в научно-техническое творчество команда ЦМИТ планирует проводить мастер-классы, в ходе которых команды старшеклассников будут собирать модели дронов, оборудованные системой управления «от первого лица», готовить их к запуску и проводить различные испытания.

Кроме того, на базе ЦМИТ планируется проводить подготовку школьников и студентов к различным олимпиадам и соревнованиям. Так, ЦМИТ «Клаб» уже получил статус официальной площадки подготовки старшеклассников к Всероссийской инженерной олимпиаде «Национальная технологическая инициатива (НТИ)».

Напомним, инициатива создания ЦМИТа принадлежит IT-компании «Лаборатория 123», которая является резидентом Красноярского регионального бизнес-инкубатора (КРИТБИ). При поддержке КРИТБИ компания прошла конкурс Агентства науки и инновационного развития Красноярского края и получила финансирование на создание центра. Основную часть средств на закупку оборудования и расходных материалов центра составит субсидия Минэкономразвития РФ.