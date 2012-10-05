Прокуратуру Крыма возглавил бывший заместитель красноярского прокурора

Руководящий пост в прокуратуре Крыма отдали бывшему заму прокурора Красноярского края. Вчера, 2 февраля, на портале опубликования правовой информации появился указ президента о назначении и увольнении руководящих сотрудников федеральных государственных органов.

Материалы по теме Экс-заместитель прокурора Красноярского края может возглавить прокуратуру Крыма

Напомним, в конце декабря генпрокурор РФ Юрий Чайка внес кандидатуру нынешнего первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора республики Крым. Ранее Олег Камшилов занимал пост первого заместителя прокурора Красноярского края. Его кандидатура была согласована депутатами крымского парламента, а вчера он был официально утвержден в должности президентом России на пятилетний срок.

Кроме этого, в Сибирском федеральном округе появится новый начальник управления на транспорте МВД России — им назначен Дмитрий Курсанов, который до этого занимал должность первого заместителя управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Материалы по теме «Волосатым здесь не место»: глава Сибирского центра МЧС раскритиковал облик новых подчиненных

Стоит отметить, что этим же приказом утвержден также прокурор Ленинградской области, начальник следственного управления СК по Севастополю и два новых заместителя министра МЧС России, а также уволены 13 генералов системы МЧС России. Это связано с идущей в ведомстве реорганизацией, в рамках которой изменяется количество региональных центров МЧС России.

В частности, Сибирский региональный центр с начала года вобрал в себя управления, ранее относившиеся к Уральскому федеральному округу, а с 1 февраля — Дальний Восток.