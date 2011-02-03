«Мерседес» сбил подростка-нарушителя и скрылся: объявлен в розыск (видео)

Госавтоинспекторы попросили помощи в розыске водителя, который сбил 17-летнего пешехода-нарушителя в Советском районе Красноярска.

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ДТП произошло 1 февраля в 8 часов вечера на перекрестке улица 9 Мая — проспект Комсомольский. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Наезд произошел в тот момент, когда пешеход почти перешел дорогу. Машина проехала на желтый сигнал светофора. В результате парень получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Со слов пострадавшего, его сбил белый седан марки Mercedes. Около полуночи сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полка ДПС. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать личность водителя и разыскивать машину. Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просят сообщать информацию по телефонам (391) 226-83-77, 127 и 102.