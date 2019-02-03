«Что хотели показать?»: Фотосессия красноярских «пышек в купальниках» взорвала соцсети

Скандальный московский блогер осудил фотосессию красноярских «пышек в купальниках», опубликованную одним из красноярских изданий.

Вчера, 2 февраля, московский блогер Илья Варламов написал о том, что участницам съемки с нестандартной комплекцией, на его взгляд, нечем гордиться. Он отметил, что совершенно спокойно относится к внешности и одежде людей, но считает неправильным, когда полные гордятся своим телом и не пытаются ничего сделать для того, чтобы сбросить вес. Мужчина посоветовал всем участницам фотосессии как можно скорее обратиться к врачам.

При этом он признал, что другая крайность — очень худые девушки, которые мелькают на страницах глянцевых журналов, — тоже «нездоровая история», а нормальным состоянием для человека является «небольшая упитанность».

Стоит отметить, что фотосессия вызвала живое обсуждение и в Красноярске — в социальных сетях и в комментариях под самими фотографиями.

Красноярцы разделились на два лагеря: одни уверяют, что девушки имеют право на полноту и отмечают их смелость, позволившую показаться в купальнике, а другие осуждают их, заявляя, что ничего правильного в их внешнем виде нет.

«Это конечно личное дело каким быть, толстым, худым, лысым, носить усы, не носить усы... Но с другой стороны, я же не хожу и не ору, что у меня есть, например, усы, и что это очень даже ничего. Нет. Что хотели показать эти девочки? Заявить о своих кг? Удалось! Только зачем это выносить напоказ-то?», — написал один из красноярцев.

Другая девушка, наоборот, отметила, что осуждение людей с лишним весом примерно такая же дискриминация, как и неприятие вида людей с инвалидностью или пожилых.