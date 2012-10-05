Красноярские мужчины все чаще идут в декрет, но стесняются этого

В Красноярском крае отпуск по уходу за ребенком все чаще берут мужчины — отцы и даже дедушки.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования, в прошлом году около 4 % отпусков по уходу за ребенком взяли мужчины — отцы и даже дедушки маленьких красноярцев. «Первоначально было один-два-три случая, а потом в практику вошло. Мы уже не удивляемся», — отметил замуправляющего отделения Фонда Олег Щербо.

Делается это в основном для того, чтобы увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, который составляет 40 % среднего заработка за последние два года. Если средняя «белая» зарплата матери (или другого родственника, кто взял на себя уход за ребенком) составляла не менее 1901 рубля в день, семья будет получать 23 120 рублей в месяц. Если же молодая мама официально не работала, получала зарплату в конверте или является индивидуальным предпринимателем, она сможет рассчитывать лишь на 3065 рублей (или 6131 рублей, если ребенок не первый).

Поэтому часто в декретный отпуск вместо мам идут отцы или дедушки с высокой «белой» зарплатой. При этом тот, кто занимается уходом за ребенком, не обязан уходить с работы — он может приходить на неполный рабочий день (четыре часа).