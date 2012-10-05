Железнодорожные вокзалы Красноярска станут местом концертов и выставок (видео)

3 февраля глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с начальником Красноярской железной дороги Владимиром Рейнгардтом. Мэр поблагодарил руководителя магистрали за поддержку в проведении Зимнего суриковского фестиваля искусств и обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Эдхам Акбулатов и Владимир Рейнгардт обсудили вопросы развития проекта «Городская электричка», а также повышение комфорта пассажиров на железнодорожных вокзалах. Особое внимание было уделено проведению музыкальных концертов в залах ожидания на станциях.

Напомним, проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска» был реализован впервые в городе в рамках XI Зимнего суриковского фестиваля искусств. Концерты Красноярского камерного оркестра и Красноярского духового оркестра состоялись на площадках главного железнодорожного вокзала города, станций Базаиха, Злобино, Енисей. В программу вошли знаменитые произведения Иоганна Штрауса, Жоржа Бизе и других композиторов — современников Василия Сурикова.

Учитывая положительный отклик красноярцев и гостей города, Эдхам Акбулатов поблагодарил Владимира Рейнгардта за поддержку музыкального проекта и предложил сделать его традицией Красноярска.

«Железнодорожные вокзалы — это своего рода ворота, открывающие город. Это первые впечатления о нем и о людях, которые здесь живут. Поэтому инициатива проведения здесь музыкальных концертов должна иметь продолжение, при этом форматы могут расширяться. Таким образом, красноярские железнодорожные станции трансформируются в полноценные социокультурные пространства», — отметил глава Красноярска.

Начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт поддержал предложение главы города:

«Сегодня мы возрождаем на вокзалах лучшие культурные и железнодорожные традиции. Ведь 180 лет назад, когда только появились первые вокзалы, — это были не только уникальные по архитектуре, просторные, красивые здания, но и культурные центры городов. И сейчас у нас есть все условия для того, чтобы использовать железнодорожные вокзалы для культурных и просветительских целей».

Ожидается, что уже в мае на вокзалах КрасЖД зазвучит не только живая музыка. В планах — открытие передвижной галереи портретов Героев Советского Союза «Лики Победы» на вокзале Красноярска. Впервые этот проект был реализован в год 70-летия Великой Победы при поддержке известного мецената Красноярска Хазрета Совмена. Выставка прошла в городских школах, вузах и Дворцах культуры. Теперь ее увидят и пассажиры Красноярской магистрали.