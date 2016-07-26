Троллейбус с фотокопией «Взятия снежного городка» представили в Красноярске (видео)

В Красноярске открылся XI Зимний суриковский фестиваль искусств. Одной из новинок фестиваля стал троллейбус-музей с точной фотокопией картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Суриковский фестиваль искусств начинает второе десятилетие своей жизни. Это уникальное событие, и проходящий в его рамках пятый, юбилейный фестиваль конкурс снежно-ледовых скульптур „Волшебный лёд Сибири“ — замечательный подарок всем красноярцам. Особые слова благодарности выражаю Почётному гражданину города Красноярска, хорошему другу нашего города Хазрету Меджидовичу Совмену за то, что в этом году фестиваль пополняется новыми интересными форматами», — подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

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Одной из ярких новинок фестиваля, отмечают в мэрии, стал «музеефицированный» троллейбус маршрута № 7. Транспортное средство украшено фотокопией картины «Взятие снежного городка». Троллейбус будет курсировать по маршруту: Железнодорожный вокзал — Красноярский государственный медицинский университет. Специальные экскурсии в музее-троллейбусе по местам жизни художника красноярцы смогут посетить с 16 по 24 января. В эти дни с 12:00 до 14:00 пассажирам расскажут о Красноярске времён Василия Сурикова.

«Фестиваль развивается, а это значит — он нужен горожанам. Мы ищем новые формы подачи страниц биографии и творчества нашего великого земляка именно потому, что их ждут ищущие себя подростки и молодёжь. Таким образом мы обеспечиваем преемственность поколений, рассказываем об уникальности нашего земляка, который своими работами привлёк внимание к Красноярску ещё в начале 20-го века. Он гордился своими казачьими корнями, славил Красноярск в Париже, в Италии и в северной столице — Санкт-Петербурге, где он учился», — отметила руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Еще одним новшеством фестиваля стали живые концерты Красноярского духового оркестра под управлением главного дирижера Ильи Богова в залах ожидания железнодорожных вокзалов. В рамках открытия на Красноярском железнодорожном вокзале оркестр исполнил произведения, которые звучали в 19 веке в усадьбе Сурикова, а солист Красноярского музыкального театра Александр Белопашинцев спел песни «Барыня» и «Калинка-Малинка».

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«Музыкальное путешествие» продолжится: 10 января в 11:30 Красноярский камерный оркестр сыграет на вокзале произведения современников Василия Сурикова. 17 января в 16:30 эстафету примет станция «Енисей» на ул. Свердловская, 30, а 18 января в 11:30 — станция «Злобино» на ул. Транзитная, 27.

В день открытия фестиваля в библиотеке им. Горького (Перенсона, 23) начала работу книжно-иллюстративная выставка «Суриков и Красноярск». Пространство библиотеки организаторы оформили в виде историко-бытовой картинки IX-XX веков. Из фондов Музея-усадьбы В. И. Сурикова на выставке представлены иконы, посуда и другие предметы времен художника.

11-й Зимний суриковский фестиваль завершится концертом красноярского филармонического оркестра, который пройдёт 24 января — в день рождения художника. Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте городской администрации.