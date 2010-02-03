Последний день погибшего в СИЗО заключенного восстановили по минутам

Члены Общественной наблюдательной комиссии Красноярского края считают, что смерть заключенного СИЗО-1 в декабре прошлого года была не просто бытовым конфликтом.

Напомним, 1 декабря между 26-летним и 34-летним заключенными СИЗО-1 произошла ссора. Молодой парень несколько раз ударил кулаком своего сокамерника, причинив ему травму головы. Потерпевшего доставили в БСМП, где он спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

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Общественники восстановили картину того дня «поминутно», сообщил председатель наблюдательной комиссии Валерий Слепуха. Они обнаружили несколько странностей.

Так, менее чем за сутки до перевода погибшего в другое место заключения его переместили из одной камеры в другую. Новый сокамерник многократно отводил мужчину в «слепую зону», где он не попадал на запись видеонаблюдения, и не исключено, что наносил там удары.

Также на записи видно, что погибшего в камере «заставляли что-то писать в течение двух часов», сообщили в ОНК. Общественники заключили, что на него там якобы оказывалось «сильнейшее психологическое давление, он был сильно напуган», однако какова была цель этого давления, пока не ясно. Кроме того, оба заключенных постоянно перемещались из камеры в камеру, чего не должно быть в этих учреждениях, заявили в ОНК.

У общественников вызвало вопросы и то, что дежурный оператор видеонаблюдения не вмешался в ситуацию:

«Активность заключенных в камере должна была обратить на себя внимание, поскольку подобное может свидетельствовать о сложной, нештатной ситуации».

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«По мнению членов ОНК, обстоятельства, зафиксированные камерой видеонаблюдения, документы СИЗО и информация сокамерников дают основание полагать, что версия о бытовом конфликте, послужившая причиной травм осужденного, не соответствует действительности», — сообщили в комиссии.

Результаты проверки члены ОНК направили в правоохранительные органы, ФСИН России и Общественную палату РФ.