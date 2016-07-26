Фуникулер или футбол: В Красноярске продолжают спорить о судьбе набережной

В Красноярске сегодня, 3 февраля, прошли вторые публичные слушания, посвященные будущему центральной набережной левобережья. Высказать свои предложения и задать вопросы в зале «Дома кино» собралось около 200 человек
Модератор встречи, заместитель руководителя управления архитектуры мэрии Алексей Аксютенко сразу предупредил собравшихся, что эта встреча — не последняя, и следующая состоится уже в феврале.
Сегодняшняя же дискуссия началась с вопроса от модератора: «А что для вас набережная?». Участники собрания пришли к мнению, что это место для прогулок и лицо города.
Затем со своими идеями выступили представители общественности, молодежи, разработчики генплана Красноярска и проектировщики нового облика набережной.
Среди предложений от горожан прозвучало: запустить автобус до набережной, продлить набережную и сделать фуникулер для жителей Студгородка, чтобы они могли спуститься и насладиться прогулкой, организовать футбольную или волейбольную площадку, новые беговые дорожки и так далее.
«Я в первую очередь хочу сказать от лица своего 11-летнего сына. Прежде чем пойти на слушания, я спросил у него, чтобы он хотел видеть. Он сказал, что спортивную площадку. Не такую, где занимаются модным паркуром или другим, а где можно будет просто, не на финансовой основе погонять в футбол или поиграть в волейбол», — высказался один из пришедших.
Попутно участники вспомнили и о строительстве метро в Красноярске, застройке Пашенного и развитии рекреационных зон в целом. Оживленная дискуссия продлилась более двух часов.
Спикеры не раз подбадривали горожан делиться идеями, так как на подобных мероприятиях решено сформировать «пул мнений» для разработчиков, приступающих к созданию нового проекта набережной.
Добавим, следующие публичные слушания намечены уже на 14 февраля, и на этой встрече с горожанами будет присутствовать глава города Эддам Акбулатов. Пройдет мероприятие в МТБЦ «Пилот».