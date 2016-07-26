Ревнивец напал с ножом на женщину, поджег чужую квартиру и погиб

Норильчанин погиб при пожаре, который, предполагают правоохранители, он сам и устроил. Перед этим он напал с ножом на женщину, которую ревновал, сообщили 4 февраля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одной из квартир на Ленинском проспекте в Норильске вызванные для тушения возгорания пожарные нашли обгоревшее тело 42-летнего мужчины. Рядом с ним находилась пустая канистра. Следователи начали доследственную проверку и не исключают, что норильчанин мог сам устроить смертельный пожар.

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Ранее в этот же день в полицию обратилась 27-летняя женщина, сообщившая, что этот же мужчина пришел к ней в квартиру и из-за ревности несколько раз ранил ножом, после чего скрылся. Как рассказали в ГУ МВД, полицейские установили личность нападавшего, но когда прибыли в квартиру его родственников, где он находился, — застали ее уже горящей.

Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице, ее здоровье вне опасности.

Следователи опрашивают знакомых погибшего и устанавливают обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.