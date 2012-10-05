Красноярка отсудила моральную компенсацию у мужа-деспота

Жительница Красноярского края отсудила компенсацию морального вреда у бывшего мужа, который ее бил и унижал.

За истязания бывшей жены и угрозы убийством мужчину, жителя Ачинска, весной прошлого года мировой суд приговорил к ограничению свободы на два с половиной года, но тут же амнистировал в связи с 70-летием Победы и даже снял с него судимость. Как рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина, мужчина и этим остался недоволен – он подал апелляцию с просьбой признать его невиновным, хотя она и осталась без удовлетворения.

Его бывшая жена обратилась в Ачинский городской суд с иском о взыскании с бывшего супруга компенсации морального вреда. Она сообщила, что экс-супруг был женщину, постоянно преследовал ее, слал электронные письма с уничижительными высказываниями.

Так, в одном случае мужчина ударами по плечу и ногам повалил потерпевшую на крыльцо подъезда, затем, схватив ее за капюшон куртки, стал тащить волоком в свой автомобиль. В другой раз он за волосы затащил в комнату, связал руки, повалил на пол и нанес ногами несколько ударов по спине и ногам. В последний раз он толкнул бывшую жену в лифт, отчего она упала, и нанес многочисленные удары ногами и руками.

Затем, приставив к шее режущий предмет, пригрозил, что «изуродует, отрежет уши, убьет».

В октябре 2016 года Ачинский городской суд постановил взыскать с бывшего супруга 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Ответчик обжаловал решение и попросил снизить размер компенсации до 2 тыс. рублей, заявив, что женщина не представила доказательств своих страданий на 50 тыс. рублей. Однако в январе 2017 года Красноярский краевой суд оставил решение без изменения.