Жириновский намерен баллотироваться в президенты России

ЛДПР официально выдвинет кандидата в президенты России в декабре. Об этом заявил председатель партии Владимир Жириновский на юбилейном XXX съезде, который приходит в Москве сегодня, 4 февраля.

#Себяшка ХХХ Съезда #ЛДПР Фото опубликовано Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) Фев 4 2017 в 3:35 PST

На сегодняшнем съезде делегаты полностью обновили руководство ЛДПР, кроме её бессменного лидера. Владимир Жириновский переизбран на пост главы ЛДПР. Занимать его он будет следующие 4 года.

Сразу после своего переизбрания на пост главы партии Жириновский заявил журналистам, что намерен баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Избирательная кампания начнется в декабре этого года.

До выборов нового президента России остался примерно год: голосование намечено на март 2018 года.

Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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В декабре 2016 года президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил принимать участие в выборах. По его словам, сначала он намерен оценить ситуацию в стране и в мире.

Напомним, подготовку программы будущего президента России будут обсуждать в апреле на Красноярском экономическом форуме.