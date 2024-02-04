Жириновский намерен баллотироваться в президенты России

ЛДПР официально выдвинет кандидата в президенты России в декабре. Об этом заявил председатель партии Владимир Жириновский на юбилейном XXX съезде, который приходит в Москве сегодня, 4 февраля.
Фото опубликовано Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) Фев 4 2017 в 3:35 PST
На сегодняшнем съезде делегаты полностью обновили руководство ЛДПР, кроме её бессменного лидера. Владимир Жириновский переизбран на пост главы ЛДПР. Занимать его он будет следующие 4 года.
Сразу после своего переизбрания на пост главы партии Жириновский заявил журналистам, что намерен баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Избирательная кампания начнется в декабре этого года.
До выборов нового президента России остался примерно год: голосование намечено на март 2018 года.
Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.
В декабре 2016 года президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил принимать участие в выборах. По его словам, сначала он намерен оценить ситуацию в стране и в мире.
Напомним, подготовку программы будущего президента России будут обсуждать в апреле на Красноярском экономическом форуме.