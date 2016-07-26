Воры обесточили 25 жилых домов в Красноярске

В Красноярске ищут злоумышленников, на несколько часов оставивших без света жителей Октябрьского района, сообщили 5 февраля в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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Сообщение о том, что в части Октябрьского района нет электричества в домах, поступило сегодня рано утром. Приехавшие на место электрики выяснили, что неизвестные вскрыли трансформаторную будку и похитили 160 предохранителей из трансформаторов, из-за чего без света остались жители 25 жилых домов на ул. Юшкова и ул. Гусарова. Информация была сразу же передана полиции, на место прибыла оперативно-следственная группа. До полного восстановления подачи электричества в дома прошло несколько часов. В настоящее время энергоснабжение домов полностью восстановлено.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев, проводят поквартирный обход близлежащих домов. Всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемых в совершении кражи, просьба сообщать по круглосуточному телефону (391) 227-19-95 или 02», — отметили в пресс-службе.