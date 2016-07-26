Музыку из киносаги про вампиров сыграют красноярцам на гуслях

Органный зал приготовил для красноярцев несколько специальных концертов, посвященных Дню всех влюбленных.

Совместный концерт «Еще раз о любви» московского гобоиста Алексея Балашова и органиста Андрея Бардина состоится 12 февраля. В прошлом году этот музыкальный дуэт имел большой успех у публики, поэтому артисты подготовили новый проект. Он представит вниманию зрителей шедевры европейской камерной музыки.

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Подарком для влюбленных станет визит в город питерского дуэта «Гусли в космосе». В его составе выступают органистка Елизавета Панченко и исполнительница на гуслях Анастасия Фомина. Коллектив завоевал большую известность в России и за рубежом. Прежде всего — за необычное звучание и разнообразный репертуар, включающий не только авторские сочинения, написанные специально для этого ансамбля, но и оригинальные переложения классических и современных произведений.

В Красноярске дуэт «Гусли в космосе» выступит впервые и представит две яркие программы: 13 февраля — «Воспитание чувств» и 14 февраля — «Песнь любви». В концертах прозвучит как популярная классика Баха и Вивальди, так и музыка, способная раскрыть красоту совместного звучания органа и гуслей — например, «Колыбельная Бэллы» из фильма «Сумерки».