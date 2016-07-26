В Год экологии СУЭК выйдет на новый уровень в природоохранной политике

Более 250 млн рублей Сибирская угольная энергетическая компания инвестирует в экологические программы в Красноярском крае в 2017 году. Из них более 110 млн направят на мероприятия, посвященные Году экологии, в рамках соглашения между СУЭК, Минприроды и Росприроднадзором РФ и правительством Красноярского края. По сравнению с 2016 годом инвестиции в природоохранную деятельность вырастут на 40 %. Изменится и направленность экологических инвестиций: если пять лет назад в основном затраты были на разработку нормативных проектов и проектирование экологических технологий, то в 2017 году СУЭК-Красноярск готов к внедрению наработанной теории минимизации воздействия на окружающую природную среду.

Как подчеркнул, подписывая соглашение, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко,

«СУЭК добывает в Красноярском крае около 28,5 млн тонн угля. Этим ресурсом обеспечиваются ключевые объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. С учетом того, что мы знаем эту компанию как надежного работодателя и налогоплательщика, ответственно относящегося к территории, на которой работает, у правительства края нет никаких сомнений в том, что все заявленные экологические мероприятия СУЭК выполнит качественно и в срок».

Основное направление ретсроспективной экологической политики СУЭК — это предупреждение негативного воздействия предприятий угледобычи на окружающую среду. С этой целью на Бородинском разрезе в 2016 году были достроены очистные сооружения, позволяющие минимизировать содержание загрязняющих веществ в карьерных водах, образующихся после осушения угольных пластов, — теперь перед сбросом в водоемы они проходят две стадии механической очистки с частичным эффектом биоочистки.

В рамках программы по воспроизводству водных ресурсов экологи предприятия выпустили в Енисей более 2 тысяч мальков осетра.

На Березовском разрезе также реконструированы очистные сооружения, реализована новая схема утилизации промышленных отходов, в том числе пожароопасных, — благодаря приобретению специальной термической установки их утилизируют прямо на предприятии, в то время как раньше их приходилось вывозить на расстояние до 300 километров для передачи сторонним организациям. При этом установка очень экологична: она оснащена современной системой фильтрации отходящих газов, до минимума сокращающей выбросы в атмосферный воздух. Целый ряд мероприятий по охране атмосферного воздуха реализован на Назаровском разрезе: новым высокоэффективным оборудованием оснащена котельная предприятия, модернизированы циклоны для улавливания пыли. Разрезы вернули государству более 800 гектаров рекультивированных земель — на участках, где ранее велась угледобыча, восстановлен ландшафт, высажены хвойные деревья и кустарники.

В этом году для экологической политики СУЭК наступает новый рубеж, связанный с применением новых технологий в области охраны окружающей среды. Это синтезированный опыт европейских предприятий и концентрация в технологии различных научных исследований, проведенных непосредственно для предприятий компании. На Бородинском разрезе запланирована реконструкция системы водоотведения после осушения угольных пластов, цель которой — внедрить решения по водоотведению, минимизирующие загрязнение отводимых вод. На Назаровском угледобывающем предприятии намечена разработка системы водоотведения максимально сохраняющей водные экосистемы района. Сервисные предприятия СУЭК, заводы, которые построены в советское время, планируется оснастить современным оборудованием (печами), которое не будут воздействовать на атмосферный воздух.