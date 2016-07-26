«Норникель» развивает социальные проекты в Красноярском крае

В этом году «Норникель» продолжит развивать важнейшие социальные проекты в Красноярском крае. О проектах, направленных на сохранение экологии, развитие научного потенциала и инфраструктуры, рассказала во время визита в Красноярск вице-президент — руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных.

На встрече с исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета Евгением Вагановым Безденежных уделила особое внимание сотрудничеству в области экологии. Она отметила, что экологическая программа «Норникеля» предусматривает, в том числе, поддержку научных исследований в сфере защиты окружающей среды. Компания планирует избавиться от накопленного негативного экологического наследства в крае и в результате модернизации стать одним из самых молодых и эффективных горно-металлургических производств в мире.

«Природоохранная деятельность — приоритет компании, и нам нужны прорывные научные решения в данной области. Надеемся, что в ближайшем будущем мы получим их от ученых Сибирского федерального университета», — выразила надежду Безденежных.

Евгений Ваганов в свою очередь поблагодарил компанию за поддержку в создании на базе СФУ научно-технологического Центра по разработке динамической системы управления, контроля качества добычи и переработки минерального сырья. Новая научная лаборатория позволит вузу войти в число топовых российских университетов, здесь будет реализовываться программа научных исследований в сфере экологии. На создание Центра «Норникель» направил 90 млн рублей. В этом году запланировано еще 30 млн.

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С президентом красноярского «Енисейского объединенного банка» Ассией Белоноговой Елена Безденежных обсудила реализацию проекта «Комфортный Таймыр», который предполагает строительство современного жилья и коммунальной инфраструктуры для жителей таймырского поселка Тухард.

По словам Безденежных, жители поселка исторически селились рядом с объектами дочернего предприятия компании, «Норильскгазпрома». Это было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. Сегодня постройки 70-х годов прошлого века обветшали, практически весь жилой фонд находится в аварийном состоянии. «Эта ситуация для нас и таймырских властей недопустима», — подчеркнула Елена Безденежных.

В Тухарде построят комфортное жилье, отвечающее современным условиям проживания, а также новая технологичная котельная. Компания готова вложить в проект 90 млн рублей. Соглашение о реализации проекта планируется подписать на Красноярском экономическом форуме в апреле.

Сегодня «Норникель» и правительство края реализуют крупные проекты в сферах инфраструктуры, спорта и образования. Компания проводит реконструкцию полосы аэропорта «Норильск», выступает генеральным партнером Зимней универсиады 2019 года, проводит в Красноярске Всероссийский фестиваль науки, сотрудничая с Сибирским федеральным университетом.