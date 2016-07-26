За гибель 78-летнего мужчины красноярскому водителю грозит до 4 лет

В Красноярске дошло до суда уголовное дело в отношении водителя, из-за которого летом прошлого года на трассе погиб 78-летний мужчина.

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ДТП произошло в августе 2016 года в Емельяновском районе, за поселком Элита. Как установили следователи ГУ МВД по краю, 38-летний водитель Nissan Cefiro, ранее судимый житель Красноярска, не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21061.

78-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров и водитель иномарки отделались незначительными травмами.

Виновнику аварии грозит лишение свободы сроком до 4 лет. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. В полиции добавили, что предыдущая судимость красноярца не была связана с ДТП.