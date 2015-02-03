Женщина выехала на встречку и погибла в страшной аварии вместе с ребенком (видео)

На загородной трассе в Красноярском крае виновница ДТП погибла вместе со своим ребенком, сообщили 3 февраля в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла сегодня на 1145 км автодороги М-53 «Байкал» в Нижнеингашском районе — автомобиль Toyota Fielder, ехавший со стороны Иркутска, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mazda. Столкновение было лобовым, поэтому оба автомобиля получили очень серьезные повреждения, Mazda отлетела на обочину.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 36-летняя водитель «Тойоты» и ее 5-летний ребенок. Водитель и пассажир второй иномарки доставлены в больницу.