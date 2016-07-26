На подоконнике в общежитии нашли брошенного младенца

Сотрудники полиции разыскивают мать, бросившую своего новорожденного сына в общежитии Краснотуранска.

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Завернутый в рубашку младенец был найден на подоконнике в подъезде одного из многоэтажных общежитий. Малыш был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии, с переохлаждением.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные проверяют женщин, состоявших на учете по беременности в женской консультации, проводят подворовой обход, опрашивают местных жителей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.