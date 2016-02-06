На «Столбах» вторые сутки не могут найти таинственно исчезнувшего туриста

Пропавшего на «Столбах» красноярца не могут найти вторые сутки, сообщили 6 февраля в краевом учреждении «Спасатель».

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Напомним, в субботу, 4 февраля, в заповеднике потерялся мужчина, который ушел погулять от Второго столба в сторону Копьевской видовки, но не вернулся домой. Родственники обратились в полицию, а правоохранительные органы в свою очередь привлекли к поискам спасателей. За первый день было проверено около 15 км тропинок в этом районе, но мужчину не нашли. Второй день также не дал результатов, хотя спасатели прошли еще около 14 км.

Сегодня поиски продолжатся. Стоит отметить, что в выходные погода была не очень морозной, но не располагала к ночевке в лесу — температура по ночам опускалась до −14 °С, а днем было всего около −7 °С. Связи с туристом нет с первого дня, что очень сильно осложняет поиски.