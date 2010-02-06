У разбившего чужое авто угонщика после ДТП украли угнанный автомобиль

Житель Хакасии похитил у угонщика машину, брошенную им после ДТП. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел в городе Черногорске.

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Хозяин отечественного автомобиля распивал спиртное с приятелями и уснул. Один из участников застолья, воспользовавшись ситуацией, угнал машину, но не справился с управлением и совершил ДТП. Испугавшись последствий, он сбежал с места аварии.

Тем временем, пассажир машины, с которой произошло столкновение, решил похитить брошенную угонщиком машину.

«Мужчина позвонил знакомому и, сказав, что приобрел аварийное авто, попросил отбуксировать автомашину с места ДТП. Ни о чем не подозревающий товарищ согласился помочь с транспортировкой. Похищенную технику злоумышленник продал, потратив выручку на личные нужды. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение похитителя в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в МВД.

Против него злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», с обвинительным заключением оно направлено в суд.