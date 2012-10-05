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В центре Красноярска сообща потушили вспыхнувший автобус (видео)
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В центре Красноярска сообща потушили вспыхнувший автобус (видео)

6 февраля 13:35
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В центре Красноярска в воскресенье сгорел автобус, сообщили 6 февраля очевидцы происшествия. Видео с места случившегося появилось вчера на сайте телекомпании «ТВК».

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Пожар произошел днем в воскресенье на ул. Ленина, перед остановкой «Театр Кукол». К тому времени, когда очевидцы начали съемку, в автобусе маршрута № 76 уже никого из пассажиров не было, а водитель с кондуктором начали тушить возгорание в моторном отсеке. Позднее к ним присоединились прохожие, автомобилисты и водители других автобусов, которые также приносили огнетушители.

тушат автобус

Видео: tvk6.ru

В сводке оперативных событий ГУ МЧС России по Красноярскому краю не содержится информации об этом происшествии. Возможно, к тому времени, когда пожарные прибыли на место, их помощь уже не потребовалась.

В текущем году это уже второй случай пожара в красноярских автобусах — 11 января на ул. Мичурина из-за неисправных тормозных колодок сгорела маршрутка.

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