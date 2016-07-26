Обесточившие 25 домов красноярские воры вскрыли 6 подстанций

Из-за незаконных действий злоумышленников на энергообъектах филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» часть жителей Октябрьского и Железнодорожного районов осталась без света.

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В эти выходные энергетиками дважды были зарегистрированы случаи отключения потребителей из-за кражи предохранителей с трансформаторных подстанций. Всего взлому подверглись шесть энергообъектов. Без света осталась часть жителей в Ветлужанке, а также на улицах Северо-Енисейская и Мечникова. Благодаря оперативной работе энергетиков свет в дома красноярцев вернулся в течение нескольких часов.

В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено. Информация об украденном оборудовании была передана в полицию. Последствия совершения преступления будут зависеть от обстоятельств дела — предусмотрены санкции от штрафа до наказания в виде лишения свободы.

В компании напоминают, что незаконное проникновение на энергообъект — это риск для жизни. В течение двух последних лет 3 человека погибли, пытаясь украсть энергооборудование филиала. Во избежание несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, категорически запрещается проникать в трансформаторные подстанции или за ограждение электрических подстанций и трансформаторов. Кроме того, хищения оборудования провоцируют аварийные ситуации, ставят под угрозу безопасность отдельных населённых пунктов и всего Красноярского края.

Специалисты Красноярскэнерго отмечают, что в случае, если горожане увидели посторонних людей, пытающихся проникнуть на объекты электросетевого комплекса, то следует обратиться по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована) или в полицию.