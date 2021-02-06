Сирота рассказала, на что потратила полученные по ошибке 300 тыс. рублей (видео)

Студентка из Лесосибирска, которая по ошибке разбогатела на 330 тыс. рублей, рассказала, куда потратила деньги. Напомним, инцидент вызвал большой общественный резонанс. Сейчас девушку ждет суд, но споры относительно ее виновности не прекращаются. Специалисты полагают, что ситуация усугубляется тем, что девушка потратила бюджетные средства.

18-летнюю жительницу Лесосибирска будут судить за растрату переведенных на карту по ошибке 330 тысяч рублей, против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. По уточненной информации, в полицию обратился представитель Пенсионного фонда и сообщил, что девушка похитила не принадлежащие ей деньги. На ее счет ошибочно перевели более 330 тысяч рублей, она сама обратилась в банк, чтобы разобраться, откуда появилась такая большая сумма. Там четкого ответа не дали, и, являясь получателем пенсии, девушка решила, что это какой-то перерасчет, и сняла деньги. В полиции сообщали, что на неоднократные просьбы и письменные уведомления вернуть ошибочно перечисленную сумму девушка не реагировала.

Историей студентки из Красноярского края заинтересовались федеральные СМИ, которые разыскали ее и расспросили. Со слов девушки, злого умысла у нее не было.

«Я спросила у девушки — посмотрите, откуда у меня эти деньги на карте. Я получаю пенсию по потере кормильца. Так как они могли только оттуда прийти, я подумала, что это некий перерасчет. В банке мне сказали, что отправитель не найден», — пояснила девушка.

В интервью «Первому каналу» она рассказала, что живет одна в студенческом общежитии, а деньги потратила на оплату учебы и покупку ноутбука. Сейчас, по данным телеканала, девушка намерена взять академический отпуск на учебе и частями возвращать деньги, но в Пенсионном фонде отказались идти на уступки.