Красноярский край получит более 620 млн рублей на строительство школ

Красноярскому краю возместят затраты при строительстве школ. Субсидию из федерального бюджета в размере 622 млн рублей регион получит в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», сообщили в пресс-службе министерства образования края.

Красноярский получит деньги на возмещение уже понесенных затрат при строительстве зданий образовательных учреждений. «В этом году регион с планом строительства школы в Красноярске на 1 280 мест стал одним из победителей приоритетного проекта РФ. Из федерального бюджета краю будет выделено более 622 млн рублей», — сообщила министр образования региона Светлана Маковская.

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Планируется, что высвободившиеся средства направят на строительство еще одной школы в Красноярске. Напомним, что в этом году в крае было начато строительство трех школ — на 550 мест в Канске, на 115 учащихся в деревне Петропавловка Курагинского района и в Красноярске на 1 280 мест.

Отметим, что краевой бюджет в этом году имеет социальную направленность. Примерно две трети расходов региональной казны направят социальные проекты — выплаты, увеличение заработной платы некоторых категорий бюджетников, строительство детских садов и школ, а также поддержку сельского хозяйства, инноваций и малого бизнеса. Всего около 26 млрд рублей (13 % расходов) в 2017 году будет выделено на строительство и реконструкцию социальных объектов, в том числе на возведение школ в Красноярске, Курагинском районе и Канске.