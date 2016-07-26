16-летняя школьница сбежала к онлайн-возлюбленному в Ростов: поймали в Москве

Хакасская старшеклассница пыталась улететь от родителей к виртуальному возлюбленному в Ростовскую область. Об инциденте рассказали в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России.

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Пропажу 16-летней девушки обнаружили, когда она не явилась в школу на занятия. Как оказалось, она вылетела на самолете в Москву — несовершеннолетняя приобрела два билета на авиарейсы сообщением «Абакан — Москва», «Москва — Ростов-на-Дону». Стражи порядка оперативно передали информацию московским коллегам. Шереметьевские полицейские в аэровокзале нашли юную пассажирку, ожидавшую самолет на Ростов-на-Дону, сняли ее с рейса и поместили временно в социальное учреждение до приезда родителей.

Как оказалось, девушка воспитывается в полной и благополучной семье. Она решала уехать к своему парню, с которым познакомилась несколько лет назад через социальные сети.