Красноярская бизнес-леди купила кольцо оперной дивы с 36 бриллиантами (видео)

4 февраля в Красноярске состоялся первый благотворительный аукцион «Искусство во имя жизни». Главный лот — кольцо оперной певицы Елены Образцовой с редким изумрудом и 36 бриллиантами — был продан местной бизнес-леди за 320 тыс. рублей.

Елена Образцова скончалась в 2015 году на 76-м году жизни от рака крови. В память о ней Красноярский театр оперы и балета и региональная благотворительная организация «Бумеранг добра» провели благотворительный марафон по сбору средств для онкологических больных.

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На аукционе выручили более 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе театра. Участниками аукциона стали бизнесмены, меценаты и благотворители края. На торги были выставлены пригласительные билеты на спектакли фестиваля «Парад звезд в Оперном» и «именное место» на все спектакли нынешнего театрального сезона. Главным лотом стало эксклюзивное золотое кольцо Елены Образцовой.

Начальная цена кольца составляла 250 тыс. рублей, в ходе торгов она выросла до 320 тыс. Обладателем уникального украшения стала местная бизнеследи Маргарита Филиппова.

«Мы пришли сюда, запланировали некую сумму, которую мы потратим на благотворительность. И мы ее потратили», — рассказала журналистам Филиппова.

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Все вырученные средства пойдут на лечение двух детей, которые страдают онкологическими заболеваниями. Артем Абрамович (14 лет) перенес уже семь операций и нуждается еще в одной. Мальчик, несмотря на трудности, всегда улыбается, позитивно настроен, любознателен и по мере возможности осваивает технику. Иван Андреев (12 лет), родившись здоровым ребенком, в 2015 году после введения одной из вакцин стал чувствовать себя плохо. Ему диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Была проведена лучевая терапия, после которой у Вани отказали ноги и ребенок оказался обездвижен. Артема и Ивана воспитывают только матери.

Аукцион стал одним из мероприятий благотворительного марафона «Искусство во имя жизни», принять участие в котором может любой желающий. Для этого необходимо отправить с мобильного телефона слово «бумеранг» или bumerang на короткий номер 7522 и через пробел сумму пожертвования.

Итоги марафона «Искусство во имя жизни» будут подведены 31 марта на финальном гала-концерте фестиваля «Парад звезд в Оперном».