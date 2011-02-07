Поджигателя дудинской мэрии освободили от уголовной ответственности

Пенсионер из Дудинки, который в конце прошлого года поджег здание мэрии, отправится на принудительное лечение. Суд установил, что страдающий хроническим психическим расстройством 63-летний мужчина из-за недовольства действиями муниципальной власти задумал убить сотрудников администрации путем поджога здания мэрии, но в итоге его решили освободить от уголовной ответственности за гибель 4 человек и умышленное уничтожение имущества.

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Напомним, инцидент произошел 29 декабря 2015 года. В этот день мужчина приобрел на АЗС 10 литров бензина и под предлогом записи на прием прошел мимо поста охраны на центральном входе мэрии в сторону кабинета главы администрации города. Там он облил бензином стены, пол и поджег коридор. Открытое пламя быстро распространилось по всем этажам, отрезав от путей эвакуации работников и посетителей — заблокированными оказались 78 человек. Спасатели и пожарные выводили их через окна при помощи лестниц и строительных подъемников.

5 человек в процессе эвакуации из горящего здания получили травмы различной степени тяжести, 4 человека погибли: сотрудник и две сотрудницы администрации Таймырского района, а также работник администрации Дудинки. Сам поджигатель скрылся в приемной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа. Кроме того, поджог нанес материальный ущерб зданию на общую сумму 60 млн 675 тысяч рублей.

Уголовное дело составило 18 томов, в ходе судебного разбирательства было допрошено более 60 потерпевших. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием, поэтому не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Суд признал, что он совершил убийство 4 человек и покушение на убийство 74 человек с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожил чужое имущество, находясь в состоянии невменяемости. При этом мужчина согласился только с совершением поджога административного здания, но отрицал свою причастность к убийству и покушению на убийство находившихся там людей.

В итоге Красноярский краевой суд постановил в связи с состоянием невменяемости подсудимого в момент совершения преступлений освободить его от уголовной ответственности и применить и принудительно отправить его на лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РФ, пояснила пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.