«Не рискуйте жизнью»: Громкоговорители призывают красноярцев к осторожности (видео)

Красноярские дорожные полицейские снова «вооружились» громкоговорителями — они пресекают нарушения ПДД с помощью сигнального громкоговорящего устройства.

Как рассказали в пресс-службе полка ДПС города, перед заступлением на службу все экипажи полка получают инструктаж и специальные памятки по профилактической работе. При помощи СГУ автоинспекторы призывают пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть максимально осторожными и следить за безопасностью детей вблизи проезжей части. Также инспекторы ДПС обращаются к автомобилистам и рекомендуют снижать скорость перед «зеброй».

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Отметим, с начала года красноярские дорожные полицейские выявили свыше 2200 водителей, нарушивших ПДД на пешеходных переходах. Кроме того, в поле зрения дорожных полицейских попали 1207 пешеходов, из них 272 ребенка. Стражи порядка напомнили, что штраф за нарушение правил перехода дороги составляет 500 рублей, а для водителя, не предоставившего преимущество пешеходу на переходе, — 1500. С детьми инспекторы ДПС проводят разъяснительную работу, а родителям напоминают о необходимости провести с ребенком беседу по правилам поведения на улице.